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28 апреля 2022, 19:55

Владимиру Путину доложили об успехах Свердловской области в жилищном строительстве

  Юлия Пастух
Стройка дома

В январе-марте 2022 года в регионе ввели 726 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область вошла в число регионов, о чьих успехах в сфере жилищного строительства доложили президенту России.

Состоялась оценка субъектов РФ по показателям динамики и объёмов ввода жилья на душу населения за 2019–2021 годы. Об этом сообщил заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

"Мы проанализировали всю страну и доложили о работе в этом направлении президенту. Нами были выявлены 13 регионов-лидеров. Это Сахалинская область, Калининградская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Татарстан, Республика Адыгея, Свердловская область, Чеченская Республика, Московская область, Воронежская область, Республика Башкортостан. Такие результаты говорят о хорошей работе руководителей регионов в этом направлении", — отметил вице-премьер.

Говоря об актуальной повестке в сфере строительства, Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость сконцентрироваться на трёх основных направлениях работы: 100% освоение бюджетных средств и выполнение всех госпрограмм как по ремонту, так и по строительству, сокращение избыточных процедур инвестиционно-строительного цикла и поддержка строительства жилья.

Стоит отметить, в Свердловской области в январе-марте 2022 года ввели 726 тысяч квадратных метров жилья — на 29,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В 2021 году в регионе было простроено рекордное количество квадратных метров жилья — почти 2,9 миллиона. 

Областная газета Свердловской области

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