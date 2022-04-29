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Экономика
29 апреля 2022, 15:45

Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 17% до 14%

ключевая ставка

В течение последних недель фиксируется замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля и понижения потребительской активности. Фото: Галина Соловьева

Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов. Теперь она составляет 14%.

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, снижение ключевой ставки обусловлено прекращением нарастания рисков для ценовой и финансовой стабильности. В течение последних недель фиксируется замедление темпов роста цен за счет укрепления рубля и понижения потребительской активности.

"По оценке на 22 апреля, годовая инфляция составила 17,6% (после 16,7% в марте). В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18,0-23,0% по итогам 2022 года. <...> По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", — сообщает Центробанк.

Согласно базовому прогнозу, в текущем году ВВП сократится на 8-10%, что будет связано с факторами предложения на рынке. В следующем же году экономика России вернется к постепенному росту на фоне структурной перестройки.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 10 июня.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена. 8 апреля на внеочередном заседании ключевую ставку понизили до 17%.

Областная газета Свердловской области

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