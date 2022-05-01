Кабмин РФ одобрил снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%. Документом также продлевается действие программы до конца года.

Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль, говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Добавим, по данным Минфина, оператор госпрограммы льготной ипотеки ДОМ.РФ уже распределил на реализацию решения 2,5 трлн рублей между банками.

Напомним, решение о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки на днях озвучил президент России Владимир Путин. Тогда же российский лидер заверил, что ситуация в стране на данный момент достаточно позитивна, и это дает возможность сделать шаг по снижению процентной ставки.