Владимир Путин подписал новый указ об ответных мерах на санкции

Документ направлен на защиту национальных интересов России в условиях "незаконных ограничений". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и зарубежных компаний. Документ направлен на защиту национальных интересов России в условиях "незаконных ограничений".

Новым указом глава государства запретил органам госвласти, организациям или физлицам заключать сделки с лицами, в отношении которых применяются экономические ответные меры, исполнять обязательства по совершенным сделкам с лицами, которые не исполнили свои обязательства в полном объеме. Также запрещается проводить финансовые операции, которые приносят выгоду лицам, попавшим под ответные меры РФ.

Кроме того, устанавливается запрет на вывоз за пределы РФ отечественной продукции или сырья для продажи лицам, находящимся под российскими санкциями.

Согласно документу, определить перечень лиц, попадающих под санкции, и критерии запрещенных сделок Правительству РФ нужно будет в течение 10 дней с момента подписания и опубликования документа. Минфин и Банк России должны будут предоставить право давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего указа.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 3 мая.