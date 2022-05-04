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Экономика
4 мая 2022, 17:02

РЭК отказалась повышать цену на проезд в общественном транспорте до 25 рублей

  Юлия Пастух
Автобусы

Билет будет стоить 22 рубля. Фото: Галина Соловьева

Свердловские власти не допустили резкого повышения стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте и для пригородного сообщения.

Транспортники просили увеличить действующие предельные тарифы до 25 рублей за билет в городском сообщении и до 3,14 рублей за километр — в пригородном и междугородном. Однако рост цен был сдержан: билет будет стоить 22 рубля (сейчас 21 рубль), межмуниципальные переезды подорожают на 8 копеек за километр — всего 2,49 рубля за километр (сейчас 2,41).

"Изучив представленные расчеты и оценив социальное значение устанавливаемого тарифа, РЭК приняла решение удовлетворить заявку перевозчиков частично и установила предельную стоимость билета для муниципального транспорта — 22 рубля за одну поездку, в пригородном и междугородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам — 2,49 рублей за километр", — отметил и.о. председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов.

Представитель РЭК подчеркнул, что вновь установленная цена является максимально допустимой и может понижаться перевозчиками самостоятельно. Документ планируют опубликовать 11 мая, после чего через 10 дней он вступит в силу.

Напомним, в ряде муниципалитетов установлены индивидуальные предельные тарифы на пассажирские перевозки. Например, в Екатеринбурге — 32 рубля, в Верхней Пышме и Среднеуральске — 25 рублей (пригородное сообщение — 2,56 за 1 километр), в Ревде — 24 рубля, в Новолялинском и Нижнетуринском округах — 22 рубля. В этих муниципалитетах стоимость меняться не будет.

Предыдущие предельные тарифы на перевозки общественным транспортом были установлены в мае 2021 года.

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Областная газета Свердловской области

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