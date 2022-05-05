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Экономика
5 мая 2022, 20:23

УК People&People стала владельцем активов "Ситимобила"

  Юлия Пастух
Машина "Ситимобил"

Покупатель получил все ключевые активы. Фото: Алексей Кунилов

Совместное предприятие Сбербанка и VK продало активы "Ситимобила" управляющей компании People&People — в нее входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и другие бренды.

В рамках сделки по покупке активов "Ситимобил" покупатель получил все ключевые активы, необходимые для устойчивой работы сервиса и дальнейшего развития: программное обеспечение, домены, приложения, сайты и др., сообщает пресс-служба "Ситимобил".

Напомним, в середине апреля акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании. Одной из возможных причин решения, по данным некоторых СМИ (сославшихся на источники в компании), могла стать убыточность.

Областная газета Свердловской области

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