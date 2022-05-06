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Экономика
6 мая 2022, 11:43

В сервисах платежной системы ЦБ наблюдается замедление обработки операций

Банк России

О возобновлении обычного режима работы обещают сообщить дополнительно. Фото: Владимир Мартьянов

Банк России информировал о замедлении обработки операций в сервисах платежной системы ЦБ РФ, а также в системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Это связано с техническими работами.

Как говорится в сообщении регулятора, некоторые операции могут проходить медленнее. Не исключено, что их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранены.

О возобновлении обычного режима работы обещают сообщить дополнительно. При этом стоит отметить, что сайт Центробанка сейчас не работает. Оперативные данные можно посмотреть в telegram-канале регулятора.

Фото: сайт ЦБ РФ

Добавим, ранее Банк России предупреждал о возможном увеличении срока проведения операций через систему быстрых платежей (переводы по номеру телефона) из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров.

С 09:38 (по мск) все сервисы платежной системы Банка России, а также СПФС работают в обычном режиме.Новость была дополнена.

Областная газета Свердловской области

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