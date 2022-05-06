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Экономика
6 мая 2022, 16:02

Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

  Юлия Пастух
Автомобили

Из автомобильных марок в перечень попали Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda. Фото: Алексей Кунилов

Российские власти опубликовали список товаров из 96 пунктов, которые разрешены для параллельного импорта. Соответствующий приказ вступает в силу 7 мая.

Параллельный импорт подразумевает ввоз в страну товаров без согласия правообладателя. 

В перечень вошли как определенные бренды, так и категории товаров. В частности это электроника, автомобили (Land Rover, Jeep, Jaguar, GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и другие), бытовая техника (например, Electrolux, Miele, Siemens).

В списке также присутствуют такие бренды, как Apple и Samsung. Подробный список можно найти здесь.

Областная газета Свердловской области

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