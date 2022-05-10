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Экономика
10 мая 2022, 09:54

В Госдуме обсуждают введение безвизового режима въезда зарубежных ученых в Россию

  Юлия Пастух
Паспорт с визами

Ученых хотят привлечь к работе в отечественных НИИ и университетах. Фото: Павел Ворожцов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира для привлечения их к работе в отечественных НИИ и университетах.

Инициатива, по данным Bloomberg, связана с решением Белого дома о смягчении визовых требований для ученых, которые хотят работать в США. Если этот закон будет принят, то в Америку по упрощенной схеме смогут приехать россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.

"США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю, чтобы научные сотрудники и те, кто занимается технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны", — цитирует Бориса Чернышова РИА Новости.

Областная газета Свердловской области

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