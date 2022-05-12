Темы дня

Экономика
12 мая 2022, 13:39

В Свердловской области на 40% снизился объем поддельных денег

  Юлия Пастух
Деньги

Общая сумма экономического ущерба от фальшивок составила 570 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

За I квартал 2022 года объем фальшивых денег в Свердловской области снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма экономического ущерба от фальшивок составила 570 тысяч рублей.

Чаще всего, по данным Центробанка, мошенники подделывают банкноты крупных номиналов: большую часть подделок — 108 штук — составили 5-тысячные купюры. Также за 3 месяца 2022 года обнаружили 15 фальшивых тысячерублевых банкнот и семь — номиналом 2 тысячи рублей.

"Все выявленные в первом квартале фальшивые двухтысячные купюры были изготовлены на цветном принтере с использованием голографических наклеек. Фальшивомонетчикам не удается убедительно подделывать современные защитные признаки. Например, оптически переменные элементы блестят, но при наклоне банкноты остаются неподвижными, защитная "ныряющая" нить воспроизведена в виде фрагментов, краски нанесены неравномерно", — отмечает эксперт Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова.

Стоит отметить, в России за изготовление банкнот, монет в целях их дальнейшего сбыта, а также за их хранение и перевозку грозит от 5 до 8 лет лишения свободы и штраф (максимально 1 млн руб.). 7-12 лет и аналогичный штраф предусмотрен в случае совершения перечисленных правонарушений в особо крупном размере (больше 1,5 млн руб.).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.05.2022, 14:46 / Общество
Академический и Широкую речку свяжет дорога за 1 млрд
12.05.2022, 14:37 / Общество
Авиарейс из Екатеринбурга в Новый Уренгой задерживается на 6 часов
12.05.2022, 14:13 / Общество
На Среднем Урале зарегистрировано еще 132 случая заражения ковидом
12.05.2022, 14:05 / Общество
Суд вынес приговор режевчанке, которая из ревности подожгла знакомую
12.05.2022, 13:53 / Общество
Студентов УрФУ эвакуировали после сообщения о минировании