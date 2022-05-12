В Свердловской области на 40% снизился объем поддельных денег

Общая сумма экономического ущерба от фальшивок составила 570 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

За I квартал 2022 года объем фальшивых денег в Свердловской области снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма экономического ущерба от фальшивок составила 570 тысяч рублей.

Чаще всего, по данным Центробанка, мошенники подделывают банкноты крупных номиналов: большую часть подделок — 108 штук — составили 5-тысячные купюры. Также за 3 месяца 2022 года обнаружили 15 фальшивых тысячерублевых банкнот и семь — номиналом 2 тысячи рублей.

"Все выявленные в первом квартале фальшивые двухтысячные купюры были изготовлены на цветном принтере с использованием голографических наклеек. Фальшивомонетчикам не удается убедительно подделывать современные защитные признаки. Например, оптически переменные элементы блестят, но при наклоне банкноты остаются неподвижными, защитная "ныряющая" нить воспроизведена в виде фрагментов, краски нанесены неравномерно", — отмечает эксперт Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова.

Стоит отметить, в России за изготовление банкнот, монет в целях их дальнейшего сбыта, а также за их хранение и перевозку грозит от 5 до 8 лет лишения свободы и штраф (максимально 1 млн руб.). 7-12 лет и аналогичный штраф предусмотрен в случае совершения перечисленных правонарушений в особо крупном размере (больше 1,5 млн руб.).