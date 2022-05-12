Курс евро на Мосбирже впервые с января 2020 года опустился до 68,5 рублей

На данный момент валюта замедлила падение до 1,8% (68,7 рубля). Фото: Алексей Кунилов

В четверг, 12 мая, курс евро на Московской бирже опустился до 68,5 рубля — это минимум с февраля 2020 года. Доллар торгуется на уровне 65,8 рубля.

К 11:10 по московскому времени евро снижался на 2,55%. На данный момент валюта замедлила падение до 1,8% (68,7 рубля). Доллар снижается на 1,33% по отношению к рублю, согласно данным Мосбиржи.

Фото: сайт Мосбиржи

Рубль в начале валютных торгов укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Отметим, что издание Bloomberg назвало рубль самой эффективной мировой валютой с начала 2022 года, обогнав бразильский реал. Этого удалось достичь благодаря введенным мерам по контролю за движением капитала.

"С начала этого периода курс рубля по отношению к доллару вырос на 11%, это выше показателя в 9%, которого достиг бразильский реал. Таким образом рубль стал лидером среди 31 основной валюты, отслеживаемой агентством Bloomberg", — сообщает издание.