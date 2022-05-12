Евгений Куйвашев поручил оперштабу обеспечить устойчивость сфер строительства и ЖКХ

В проектах ЖКХ, по мнению главы региона, сейчас нужно оперативно учесть необходимость перехода на импортозамещающую продукцию. Фото: Павел Ворожцов

Поручение губернатор Свердловской области озвучил на заседании регионального оперативного штаба.

"Сегодня в сфере строительства наша главная задача — не допустить срыва планов или остановки работ по реализуемым проектам. Это касается не только значимых объектов социальной сферы, но также объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ, по которым уже заключены контракты. В сфере жилищно-коммунального хозяйства — необходимо четкое понимание того, по каким позициям здесь происходит резкий рост стоимости материалов и оборудования, какие комплектующие "выпадают" из перечня поставок в связи с санкциями", — заявил глава региона.

По словам Евгения Куйвашева, в проектах ЖКХ сейчас нужно оперативно учесть необходимость перехода на импортозамещающую продукцию. Прежде всего, при реализации программ догазификации и благоустройства территорий. Отдельное внимание нужно уделить подготовке к новому отопительному сезону.

Что касается строительной отрасли, то на федеральном и региональном уровне приняты и продолжают действовать меры поддержки. В их числе — введение возможности изменения условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года, в случае возникновения не зависящих от сторон обстоятельств.

Губернатор также отметил, что до конца текущего года инвесторы имеют возможность без торгов получить земельный участок для производства импортозамещающей продукции — это привлечет инвесторов в регион, обеспечит реальный сектор экономики собственными комплектующими.