Владимир Путин: "В 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира"

Также глава государства подчеркнул, что Центробанк продолжает работу по снижению ключевой ставки. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по экономическим вопросам, в ходе которого он обратил внимание на высокие показатели динамики рубля по отношению к другим валютам мира. Также глава государства подчеркнул, что Центробанк продолжает работу по снижению ключевой ставки.

"На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

В связи с укреплением рубля Банк России продолжает работу по уменьшению ключевой ставки, которая в конце апреля была снижена с 17% до 14%.

При этом Владимир Путин заострил внимание на том, что не все экономические показатели демонстрируют положительную динамику. Например, глава государства отметил, что внутренний спрос в РФ заметно отстает от прошлогодних показателей, а объем денег на счетах граждан и компаний продолжает снижаться.

В связи с этим президент поручил организовать работу по снижению рисков, опираясь на опыт адресной помощи в условиях пандемии коронавируса в 2020–2021 годах.

Ранее "ОГ" сообщала, что издание Bloomberg назвало рубль самой эффективной мировой валютой с начала 2022 года, обогнав бразильский реал. Этого удалось достичь благодаря введенным мерам по контролю за движением капитала.

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