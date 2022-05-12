Михаил Волков заявил, что Свердловская область выполнит задачу на 2022 год по вводу жилья

Строительная отрасль региона и всей России чувствует себя уверенно благодаря системной господдержке Фото: Галина Соловьева

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков в ходе брифинга сказал, что задача по вводу жилья в 2022 году будет выполнена в полном объеме. По его мнению, строительство социальных объектов в рамках госпрограммы также не будет сорвано.

Строительная отрасль региона и всей России чувствует себя уверенно благодаря системной господдержке. По словам Михаила Волкова, нормативные документы претерпевают серьезные изменения, благодаря чему снижаются административные барьеры и сокращается инвестиционно-строительный цикл.

"Сегодня в Свердловской области существует задел — около 3,5 млн квадратных метров строящегося жилья. Это обеспечит выполнение задач, стоящих перед регионом в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". По итогам прошедших четырех месяцев регион показывает 30% рост показателей ввода по сравнению с прошлым годом. Это дает основания считать, что с поставленными задачами мы справимся", — пояснил министр.

Он также отметил, что сейчас внедряются беспрецедентные меры по упрощению организации импортозамещающих производств, а строительство соцобъектов получает значительную поддержку со стороны властей. Также отраслевая рабочая группа, созданная в рамках оперштаба губернатора, выработала систему мер поддержки, которые оказываются строительным компаниям.

Напомним, что на сегодняшнем заседании оперштаба губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил не допустить срыва или остановки работ по реализуемым строительным проектам.

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