Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на 26%

Показатель годового товарооборота в 200 млрд долларов может быть достигнут уже в этом году. Фото: Алексей Кунилов

Директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что в период с января по апрель 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 25,9% и достиг 51 млрд долларов. Показатель годового товарооборота в 200 млрд долларов может быть достигнут уже в этом году.

Об этом Павел Данилин сообщил в рамках экспертного круглого стола, который прошел 12 мая в Москве.

"Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Положительное сальдо России в январе-апреле достигло 30 млрд долларов. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики", — передает слова эксперта "Интерфакс".

Почти 70% стоимости экспортируемых из России в Китай товаров приходятся на нефть, уголь и природный газ. Также РФ поставляет морепродукты, медь и древесину. В свою очередь КНР завозит в Россию промышленное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

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