Компания McDonald's объявила о продаже бизнеса в России

Убыток от ухода из России обойдется компании в 1,2-1,4 млрд долларов. Фото: Полина Зиновьева

McDonald's объявил об уходе с российского рынка и начал подготовку к продаже бизнеса в стране. Убыток от ухода из России обойдется компании в 1,2-1,4 млрд долларов.

Об этом говорится в опубликованном 16 мая пресс-релизе на сайте PR Newswire.

"Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", — сказано в сообщении.

Президент компании Крис Кемпчински сказал, что гордится российскими сотрудниками, однако McDonald's "разделяет ценности глобального общества". McDonald's может возобновить работу в России уже в этом июне под новым брендом, сообщает ТАСС. При этом все сотрудники, рестораны и меню останутся прежними.

Напомним, что компания McDonald's объявила о приостановке деятельности в России еще в середине марта, однако многие рестораны продолжили работу.