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Экономика
16 мая 2022, 17:46

Правительство России упрощает ввоз в страну компьютеров и смартфонов

Ноутбук

Новое постановление позволяет выдавать нотификацию отраслевыми ассоциациями. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее ввоз в страну электронных устройств, чтобы не допустить дефицита товаров на внутреннем рынке. Речь идет о компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах, рациях и микросхемах.

Документ касается нотификации на технику, которая требуется для всех электронных устройств, поддерживающих криптографические возможности или шифрование. Чтобы получить такую нотификацию на ввоз устройств, изготовитель должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Новое постановление позволяет выдавать нотификацию отраслевыми ассоциациями, включая Ассоциацию разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий. Им же разрешается оформлять прочие специальные разрешения, говорится на сайте кабмина.

Помимо этого производителям не придется предоставлять таможенным органам сведения о нотификации ввозимой в страну техники, если данные устройства представляют собой комплектующие для промышленного производства оборудования. При этом производители оборудования должны быть в перечне системообразующих предприятий России.

Областная газета Свердловской области

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