Свердловская область направила 8,4 миллиарда на ремонт дорог в рамках нацпроекта

В общей сложности отремонтируют 107 км дорожного покрытия. Фото: Алексей Кунилов

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на ремонт дорог и путепроводов в Свердловской области направлено 8,4 миллиарда рублей – на них обновят в общей сложности 107 км дорожного покрытия.

Значительная часть средств поступила региону из федерального бюджета – 4,8 миллиарда рублей, в областном бюджете на реализацию нацпроекта предусмотрено 3,4 миллиарда, еще 146,5 миллионов рублей – в бюджетах муниципальных образований.

"В рамках нацпроекта капитально отремонтируют 21 участок региональных дорог общей протяженностью 75 километров. В Нижнем Тагиле обновят покрытие на 9 улицах протяженностью 14,9 километра. В Екатеринбурге обновят 15 участков улично-дорожной сети протяженностью 17 километров, а также установят новые современные светофоры на 27 перекрестках. Перед регионом стоит задача в 2022 году довести до нормативного состояния 78% дорог Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций и до 51,2 % дорог региональной сети", — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Благодаря нацпроекту завершат строительство третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), который замкнет трассу, а также будет реконструирован старейший участок ЕКАД Семь ключей – Большой Исток.

В текущем году по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет запущено кольцевое движение. Останутся работы по благоустройству и переустройству некоторых коммуникаций. Это позволит вывести значительную часть транзитного транспорта за пределы города, разгрузить улично-дорожную сеть и сократить выбросы выхлопных газов.

Кроме того, в 2022 году по указу главы региона стартовало новое направление национального проекта по ремонту искусственных сооружений – в госпрограмме было выделено отдельное направление по ремонту мостов. На его реализацию удалось привлечь из федерального бюджета 6 миллиардов рублей на три года. В 2022 году на эти цели направлен 1 миллиард рублей.

Как ранее писала "Областная газета", в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на Среднем Урале отремонтируют несколько дорог популярных турмаршрутов. Речь идет в частности о маршрутах "По следам Героя Речкалова" и "По долине реки Серги".