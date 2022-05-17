Дегтярский завод увеличит производство фильтров в 2,5 раза на фоне санкций

Поставки фильтров, произведенных на дегтярском заводе, идут не только по всей России, но и в ДНР, ЛНР, Белоруссию и Узбекистан. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Дегтярский завод "Уралтехфильтр-Инжиниринг" в рамках работы по импортозамещению планирует строительство новых корпусов и увеличение штата сотрудников в два раза. На данный момент предприятие производит в год 100 тысяч фильтрующих элементов, а спрос на них в 2,5 раза больше.

Напомним, что задачу по импортозамещению и созданию собственной конкурентоспособной продукции поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поставки фильтров, произведенных на дегтярском заводе, идут не только по всей России, но и в ДНР, ЛНР, Белоруссию и Узбекистан.

"Как пошутил один из сотрудников, мы производим "памперсы для промышленности", то есть, это то, что постоянно используется, но не очень заметно. Фильтрующие элементы необходимы практически во всех производственных процессах. Это может быть топливо, это может быть смазка или газ, все это фильтруется. В 2022 году объем заказов увеличился значительно. Сейчас мы работаем в две смены и планируем запуск третьей. Увеличение всех заказов идет именно по линии импортозамещения", — рассказал гендиректор завода Иван Зайчиков.

В департаменте информполитики региона добавили, что поддержка свердловских производителей и импортозамещение является одним из ключевых направлений работы Евгения Куйвашева в последние годы. Например, в 2018 году "Уралтехфильтр-Инжиниринг" получил от властей льготный заем в размере 60 млн рублей на расширение производства.

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