В Нижнем Тагиле газифицируют дома за счёт проекта «Чистый воздух»

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Свердловской области выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета на проект «Чистый воздух». Постановление об этом подписал российский премьер-министр Михаил МИШУСТИН.

Средства получит Нижний Тагил, сумма субсидии сейчас уточняется. Деньги пойдут на перевод частных жилых домов с печного и угольного отопления на газовое либо электрическое.

«Жителям города компенсируют подключение к распределительным сетям газо- и электроснабжения, приобретение и установку необходимого оборудования и приборов учета. Объекты электросетевого и газового хозяйства, необходимые для перевода частных домовладений на альтернативное отопление, должны быть реконструированы или построены до конца 2024 года», цитирует областной департамент информполитики министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что очень рад этой новости:

– У нас в городе не газифицировано 7 200 частных жилых домов, у них разные виды отопления, есть и печи, и угольные топки. Цифра серьезная, вопрос нужно решать. С помощью федеральных средств нам удастся помочь людям. Конечно, это хорошее подспорье, приятно, что Нижний Тагил оказался в числе российских городов, которым оказана поддержка на федеральном уровне.

Напомним, Свердловская область – один из 10 регионов России, который участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». На 2022 год на реализацию проекта предусмотрено 8 млрд рублей, на 2023 год – 11,5 млрд, их распределят между регионами.