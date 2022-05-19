Доходы бюджета Свердловской области в 2021 году составили почти 360 млрд рублей

Государственный долг Среднего Урала за прошлый год сократился на 14,9 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

На заседании правительства Свердловской области 19 мая состоялось рассмотрение законопроекта "Об исполнении регионального бюджета за 2021 год". Государственный долг Среднего Урала за прошлый год сократился на 14,9 млрд рублей.

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, который представлял законопроект, доходы региона составили 359,1 млрд рублей (113,1% от годового прогноза), а расходы — 343,7 млрд рублей (95,9% от прогноза).

"Ответственная, сбалансированная бюджетная политика Свердловской области в 2021 году позволила нам не только выполнить все обязательства перед жителями региона, но и сохранить бюджетную устойчивость в условиях текущей неопределенности", — сказал министр.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что ключевыми направлениями развития экономики, которые обозначил губернатор Евгений Куйвашев, были стимулирование научно-технологического потенциала региона, повышение инвестиционной активности, обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности. Также глава региона поручил повысить доходы свердловчан и создать условия для восстановления экономики.

Почти 68% расходов бюджета приходится на финансирование социальной сферы — это 232,2 млрд рублей. Речь идет, в частности, об индексации пособий и социальных выплат, зарплат бюджетников, а также поддержке семей с детьми.

На борьбу с коронавирусом в Свердловской области было выделено 12,2 млрд рублей. Общий объем перечисленных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям составил 132,1 миллиарда рублей. На эти деньги небольшие города и поселки смогли начать строительство школ, детсадов, спортивных объектов и дорог.

Законопроект об исполнении бюджета также будет рассматривать Заксобрание Свердловской области.