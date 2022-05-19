«Зеркало» для Европы

Российские грузоперевозчики требуют закрыть границу для европейских коллег. Фото: Павел Ворожцов

Две трети свердловских грузоперевозчиков, которые возили товары в Европу, из-за введения санкций поставили машины «в простой». Ситуация характерна не только для Среднего Урала. Но выход есть: с одной стороны, российским грузам ищут альтернативные маршруты, с другой – федеральное правительство изучает опыт Беларуси по введению ответных мер.

Единственное «окно в Европу» для российских грузоперевозчиков – погранпереход на границе дружественной нам Беларуси с недружественным Евросоюзом. Причем «окно» это с особенностями: транзит запрещен для всех – россиян, белорусов, европейцев – груз здесь передают буквально с рук на руки и разъезжаются в разные стороны. Эта схема действует с 9 апреля, когда Евросоюз ввел санкции в отношении России и Беларуси. Беларусь ответила на санкции зеркально. А Россия через свои погранпереходы до сих пор беспрепятственно пропускает европейские фуры.

Екатеринбургская компания «Лорри», которая входит в группу компаний Globaltruck – ведущего FTL перевозчика России, в числе прочего возит европейским получателям Аirbus и Boeing продукцию из титана корпорации ВСМПО-Ависма. Точнее, возила. Сейчас на пограничном переходе в Бресте изделия из титана свердловчане перегружают в литовские или польские машины. Европейцы фактически стали монополистами и, пользуясь случаем, взвинтили цены на свои услуги почти втрое. И пока их транспортные компании получают сверхприбыль, российские – теряют рынок, говорит руководитель транспортной компании «Лорри» Юрий Ступак:

– У нас сегодня 30 машин стоят. Две недели назад мы были вынуждены отправить своих водителей в отпуск. Мы не упали, но вот в этом году не сможем приобрести новый транспорт – вот это кошмар: машины стареют, а заменить их нечем. И это при том, что в лучшие времена мы покупали по 200 автомобилей ежегодно. Самое плохое сейчас, что границы России для европейцев не закрыты. Получается, что мы с ними конкурировать сегодня никак не можем. Надо принимать зеркальные меры. Я жду, когда Россия закроет границы для европейского грузового транспорта. Нам делают больно, и мы должны делать больно. А мы терпим!

Кроме титана уральские транспортники доставляют в Европу трубы, продукты питания, производственное оборудование. Экспорт традиционно превалирует над импортом. По информации Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), в связи с европейскими санкциями в вынужденный простой машины отправили большинство уральских предприятий. А затем могут последовать увольнения высококлассных водителей, на подготовку которых были потрачены большие средства. Терять такие кадры непростительно, считают в профессиональном сообществе:

– В группе риска компании, которые брали машины в лизинг. За неуплату соответствующих платежей у них могут забрать транспорт в любой момент. Для тех, у кого весь автопарк в лизинге, остановка деятельности – это катастрофа. Таких грузоперевозчиков по Уралу ориентировочно 20–25 процентов. Я считаю, что нужно сделать все, чтобы как минимум на территории РФ перевозки осуществлялись российскими транспортными компаниями. Мы, транспортники Урала, перевозчики, надеемся, что решение будет принято. Уверен, оно не повлечет увеличения стоимости перевозки. Наоборот, снизит ее, – уверен директор уральского филиала АСМАП Александр Салаутин.

Две трети от общего числа международных грузоперевозчиков Уральского федерального округа приходится на Свердловскую область. В простой отправили часть автопарка и в екатеринбургской компании «ТРАСКО». Правда, здесь об увольнениях пока речи не идет:

– Польские и прибалтийские компании сейчас находятся в более выигрышном положении, чем мы. Их транспорт работает на нашей территории, они деньги зарабатывают, а наши машины стоят без дела. Мы поддерживаем введение контрсанкций со стороны России. Приграничная перегрузка с европейских машин на российские позволит поддержать отечественные компании. Очереди и другие неудобства будут, как показывает опыт Бреста, но схема работает. Кстати, с началом пандемии российские грузоперевозчики точно по такой же схеме работают с Китаем, – рассказывает руководитель екатеринбургского филиала транспортной компании «ТРАСКО» Максим Игнатов.

А вот в свердловской транспортной компании «Димм-Транс» «китайской» схемой не особенно довольны, сообщили «ОГ» представители руководства: на один рейс машина может потратить целых два месяца: три недели уходит, чтобы отстоять в очереди на загрузку, и еще столько же – чтобы забрать груженый прицеп с территории Китая.

В Бресте таких длительных пауз нет, но с процедурой перегрузки или обмена прицепами время тоже увеличилось: например, доставки титана из Верхней Салды во Франкфурт с 9 дней до двух недель, отмечает руководитель компании «Лорри» Юрий Ступак. По его мнению, в случае закрытия европейской границы со стороны России, очевидно, нужно будет подготовить инфраструктуру и упростить процедуру оформления грузов и автотранспорта, как это сделано в Беларуси.

Конкретные предложения должна сформулировать комиссия федерального правительства, которая сейчас анализирует опыт перевалки грузов через белорусскую границу. Кроме мнения транспортников учитываются и интересы грузоотправителей. А их позиция в этом вопросе прямо противоположная.

Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и упаковки для пищевой промышленности, обратились к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не ограничивать въезд большегрузов из ЕС, которые доставляют сырье и материалы для отрасли.

«Просим при выработке решения в отношении ответных мер Российской Федерации на пятый санкционный пакет ЕС не применять «зеркальные» меры к европейским перевозчикам и обеспечить беспрепятственный провоз продукции, сырья, материалов и комплектующих для пищевой промышленности на территорию Российской Федерации», – говорится в письме, с копией которого ознакомился «Интерфакс».

При этом авторы отмечают, что предложения о создании «буферных» зон на российско-европейской границе для перевалки грузов не могут быть поддержаны, поскольку в таких условиях невозможно соблюсти требования к безопасности пищевой продукции. Кроме того, это критично увеличит сроки доставки сырья и материалов.

Тревожные обращения от производителей, которые не знают, как доставить груз получателю в условиях санкций, все чаще приходят и в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Между тем, как отметили в пресс-службе фонда, сами транспортно-логистические компании за помощью к ним пока не обращались.

Решения федерального центра и производители, и транспортники ждут со дня на день. Ну а те, у кого есть средства и надежные иностранные партнеры, приобретают европейские тягачи с регистрацией в странах ЕС или меняют российскую регистрацию автомобилей на казахстанскую. Другие прокладывают маршруты через Грузию и Азербайджан в Турцию. Однако прорубить «окна в Европу» через российские границы было бы проще, дешевле и быстрее, считает руководитель уральского филиала АСМАП Александр Салаутин:

– Для этого надо принимать в отношении перевозчиков из ЕС «зеркальные» контрсанкции – не пускать их фуры на территорию нашей страны. Если же российская граница для европейцев останется открытой, это грозит множественным банкротством отечественных транспортных компаний, особенно относящимся к малому и среднему предпринимательству, и может привести к гибели целой отрасли.

Россия не стала вводить зеркальный запрет для фур из ЕС из-за опасения, что это может повлиять на стоимость транспортной логистики и сроки доставки. При этом сейчас цены на перевозку взлетели, так как у европейских компаний не осталось конкурентов. Фото: Александр Зайцев