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19 мая 2022, 17:59

McDonald's продает бизнес в России действующему лицензиату Александру Говору

Макдональдс

Рестораны будут работать под новым брендом. Фото: Полина Зиновьева

Компания McDonald's продаст российскую часть бизнеса действующему лицензиату франшизы Александру Говору. Рестораны будут работать под новым брендом.

"McDondald's Corporation объявила сегодня, что заключила сделку о купле-продаже с текущим лицензиатом Александром Говором", — говорится в сообщении на портале PR Newswire.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что министерство окажет содействие российским собственникам ресторанов McDonald's в организации работы.

Напомним, McDonald's объявил об уходе с российского рынка и начал подготовку к продаже бизнеса в стране 16 мая. Убыток от ухода из России обойдется компании в 1,2–1,4 млрд долларов. Все сотрудники, рестораны и меню останутся прежними.

Напомним, что компания McDonald's объявила о приостановке деятельности в России еще в середине марта, однако многие рестораны продолжили работу.

Областная газета Свердловской области

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