Трамвайно-выездное заседание

В кабине водителя Людмиле Бабушкиной показали, как заводить трамвай, тормозить и подавать сигнал Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области

Областные депутаты во главе с председателем ЗакСО Людмилой Бабушкиной протестировали новый трамвай для Екатеринбурга

Вчерашний день у свердловских парламентариев начался с поездки в трамвае. Но не в обычном, а трехсекционном низкопольном производства завода «Уралтрансмаш». Такой вагон уже знаком многим екатеринбуржцам: этой зимой он начал курсировать по 18-му маршруту. При этом вопрос о покупке других трамваев городом пока не решен: с момента выпуска в 2018 году их цена заметно выросла. Помочь уральской столице с обновлением парка электротранспорта взялись областные депутаты.

Впервые трамвай модели 71–418 представили в Екатеринбурге в 2019 году на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Затем его стали тестировать на городских улицах. В 2020 году вагон начал перевозить пассажиров, но после испытаний его вернули на доработку: конструкторы улучшили системы кондиционирования и отопления, поменяли кронштейны сидений. В начале 2022 года трамвай снова стал курсировать по городу.

Фото: Полина Зиновьева

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области решили протестировать работу обновленного вагона: они проехали от площади 1905 года до остановки «Шарташ» и обратно. А председатель регионального парламента Людмила Бабушкина на конечной остановке даже пересела на место вагоновожатого, чтобы лично оценить комфортную кабину водителя.

– Сегодня мы посмотрели, как эта техника показывает себя на улицах города, насколько удобно в ней пассажирам. Можно сделать вывод, что новый трамвай, во-первых, достаточно комфортен. Во-вторых, он низкопольный, оборудован выдвижным пандусом, что создает условия для безбарьерного перемещения маломобильных категорий граждан по городу. В-третьих, трамвай энергоэффективный и отвечает современным экологическим требованиям. Он может курсировать по трамвайным путям Екатеринбурга и других муниципалитетов, где есть трамвайное сообщение, – поделилась впечатлениями Людмила Бабушкина.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Генеральный директор Уралтрансмаша Дмитрий Семизоров рассказал, что сейчас все недостатки в трамвае устранены и предприятие готово к серийному выпуску модели:

– Мы планируем, что уже в 2022-м и 2023 году заказов будет достаточно много. Работая в одну смену, предприятие может выпустить 200 трамваев в год. Таких объемов заказов мы ждем. Но мы вполне можем перейти и на двух-, трехсменную работу.

Добавим, что в 2018 году, на момент выпуска, такой трамвай стоил 70–80 млн рублей. После введения санкций цена заметно выросла: только металлические конструкции подорожали на 20–25%.

Вагон полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на заводе «Уралтрансмаш». Импортное – только электрооборудование. Раньше его возили из Германии и Италии, а теперь поставляют из Китая и других азиатских стран, рассказал главный конструктор Уралтрансмаша Дмитрий Буньков.

Гендиректор Уралтрансмаша Дмитрий Семизоров заявил, что новый электротранспорт для Екатеринбурга предприятие начнет поставлять, когда город получит субсидии из федерального бюджета. Ранее Правительство РФ запустило программу модернизации городского электротранспорта. Принять участие в ней планирует и столица Урала.

Людмила Бабушкина в свою очередь добавила, что депутаты Заксобрания всячески поддержат город в этом вопросе, в том числе с помощью дополнительного финансирования из областного бюджета.

Выдвижной пандус делает поездки удобными для маломобильных пассажиров и мамочек с колясками. Фото: Полина Зиновьева

Справка Длина трамвая модели 71–418 составляет 28 м. В него может вместиться около 300 человек. Для инвалидов-колясочников, пассажиров с детьми, беременных женщин и пожилых людей обустроены специальные места. В транспорте можно подзарядить телефон. Летом там работает кондиционер, а зимой – включают отопление. Также вагон оборудован информационной системой, системами навигации и видеонаблюдения. Кроме того, модель отличается эффективным энергопотреблением. Расход электроэнергии на тягу у трамвая на 20% меньше, чем у трамваев других производителей.

В трамвае можно подзарядить телефон. Фото: Полина Зиновьева