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Экономика
19 мая 2022, 20:37

Российские банки с 20 мая смогут свободно продавать наличную валюту, кроме евро и долларов

валюта

Для долларов и евро особый порядок продажи будет действовать до 9 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Центробанк РФ объявил о смягчении порядка продажи российскими банками иностранной валюты физлицам. С 20 мая граждане России смогут свободно покупать иностранную валюту, кроме евро и долларов США.

Для долларов и евро особый порядок продажи будет действовать до 9 сентября.

"Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Ранее ограничения на покупку распространялись на все виды иностранных валют.

Как ранее писала "Областная газета", право на продажу валюты Центробанк ограничил в начале марта на фоне нестабильности курса рубля. Позднее, 8 апреля, регулятор заявил о смягчении временного порядка — с 11 апреля россиянам разрешили получить с открытых до 9 марта вкладов наличными не только доллары, но и евро. 

Действие общего лимита снятия денег — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохранили до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему могли получить в рублях.

Областная газета Свердловской области

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