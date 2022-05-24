На открытии валютных торгов на Мосбирже доллар стоил ниже 57 рублей

Минимальная стоимость доллара на торгах 24 мая составляла 56,6 рубля. Фото: Алексей Кунилов

На открытии торгов на Московской бирже 24 мая рубль вновь начал укрепляться по отношению к доллару и евро. Минимальная стоимость доллара составляла 56,6 рубля, а евро — 58,59 рубля.

На 10:45 по московскому времени курс доллара снижается на 0,3%, до 57,57 рубля. Евро снижается на 0,36%, до 59,73 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

В начале торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 300,11 пункта (-0,08%), в то время как долларовый индекс РТС снижался на 0,12% — до 1 252,14 пункта.

Фото: Мосбиржа

Напомним, 19 мая Центробанк РФ объявил о смягчении порядка продажи российскими банками иностранной валюты физлицам. С 20 мая гражданам России разрешено свободно покупать иностранную валюту, кроме евро и долларов США.