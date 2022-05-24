«СМАК» втрое увеличит объемы производства

Сегодня «СМАК» обеспечивает хлебом не только Свердловскую область, но и соседнюю Тюменскую. В планах у предприятия – выйти на федеральный уровень. Фото: Алексей Кунилов

Журналистам представили новую производственную площадку крупнейшего свердловского хлебокомбината. Она позволит предприятию не просто расширить ассортимент продукции, но и выйти на федеральный уровень. Проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА.

Строительство нового корпуса хлебокомбината началось в 2019 году на территории логистического парка «Кольцовский». Чтобы обеспечить покупателей качественной продукцией по доступным ценам, глава региона присвоил предприятию статус участника приоритетного инвестпроекта Свердловской области:

– Статус приоритетного инвестиционного проекта дает две налоговые льготы. Как только завершится инвестиционный цикл, предприятие получит льготу по налогу на имущество и льготу по налогу на прибыль. А с 2023 года оно сможет получить инвестиционный налоговый вычет в размере до 50 процентов затрат. Объем инвестиций в проект составил более 4 млрд рублей. Уже создано 156 новых рабочих мест, – рассказала и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

На новой площадке уже запущена первая линию по производству четырех видов батонов – «Нарезного», «Студенческого», «Подмосковного» и «Молочного». Ее мощность составляет 40 тонн изделий в сутки. Но, как отмечает генеральный директор «СМАКа» Владилен Фуфаров, это далеко не предел:

– Весь производственный комплекс новой площадки позволит в ближайшие годы увеличить объемы до 300 тонн в сутки (до его открытия предприятие ежедневно выпускало по 100 тонн продукции. - Прим. ред.). Мы давно хотели открыть новый завод, потому что действующая площадка не давала нам возможности реализовать все задумки и нарастить производство. 15 мая нашему предприятию исполнилось 95 лет, и новый завод – это главный подарок к юбилею. Теперь у нас появятся новые виды продукции и новые технологические линии.

Торжественное открытие нового завода запланировано на июль. К этому времени здесь рассчитывают запустить вторую производственную линию по изготовлению подовых хлебов.

Действующая площадка «СМАКа» на улице Свердлова в Екатеринбурге пока продолжит свою работу, но в дальнейшем руководство предприятия планирует полностью перенести ее на территорию логопарка.

Добавим: практически все сырье, которое используется сейчас на «СМАКе», – отечественное. Для изготовления хлеба и булочек его привозят в Свердловскую область из российских регионов, в том числе из Брянской области и Подмосковья. А вот производственное оборудование сделано в Германии. По словам гендиректора предприятия Владилена Фуфарова, в условиях санкций у предприятия пока есть сложности с поставкой запчастей, но руководство надеется, что вскоре удастся наладить новые каналы поставок.

Фото: Алексей Кунилов

Утром хлеб выпекают, а к вечеру он уже появляется на полках магазинов. С предприятия продукцию развозят по 120 разным маршрутам. Фото: Алексей Кунилов

В каждый такой бункер помещается по 40 тонн муки. Фото: Алексей Кунилов

Упакованный батон ожидает отправки в свердловские магазины. Фото: Алексей Кунилов

Генеральный директор «СМАКа» Владилен Фуфаров рассказал, что вторая производственная линия на новой площадке должна была заработать еще в марте. Задержка произошла из-за того, что наладчики не смогли вовремя приехать на завод. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов