Бренд одежды Marks & Spenser уходит с российского рынка

В Екатеринбурге магазины Marks & Spencer продолжают работать в штатном режиме. Фото: Полина Зиновьева

Британский бренд одежды Marks & Spencer планирует покинуть российский рынок из-за проведения военной спецоперации на Украине. Компания оценивает потери от ухода из РФ и перебоев в работе магазинов на Украине в 31 млн евро.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за первый квартал 2022 года.

"M&S — это бизнес, ориентированный на ценности, поэтому <...> 3 марта 2022 года мы прекратили поставки в Россию. Впоследствии мы приняли решение о полном выходе из российской франшизы, что обойдется в 31 млн евро", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что магазинами Marks & Spencer в России и Украине управляют держатели лицензии и франчайзи. Общий объем продаж в 2021/2022 годах в этих странах составляет 102,5 миллиона евро, а вклад в прибыль ритейлера — 5,2 млн евро. Бизнес на Украине был временно приостановлен, но в компании планируют возобновить работу магазинов как можно скорее.

В Екатеринбурге магазины Marks & Spencer продолжают работать в штатном режиме, так как никаких официальных документов о закрытии на данный момент нет.

Напомним, что в середине мая об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в стране объявила компания McDonald's.