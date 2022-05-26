Банк России снизил ключевую ставку до 11%

По итогам апреля годовая инфляция составляла 17,8%, а на 20 мая она замедлилась до 17,5%. Фото: Алексей Кунилов

Совет директоров Банка России провел 26 мая внеочередное заседание, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки. Она уменьшилась на 300 базисных пунктов, до 11%.

Такое решение было принято на фоне значительного замедления темпов роста цен. По итогам апреля годовая инфляция составляла 17,8%, а на 20 мая она замедлилась до 17,5%. Приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, однако кредитная активность остается низкой.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, а в 2024 году вернется к уровню 4%.

Добавим, что следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет приниматься решение о ключевой ставке, пройдет 10 июня.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена. 8 апреля на внеочередном заседании ключевую ставку понизили до 17%, а 29 апреля — до 14%.