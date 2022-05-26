В России запустили официальный портал о строительстве

На площадке можно найти, в частности, статистические данные по вводу жилья по всем регионам России. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Россиянам стала доступна новая информационная площадка — официальный портал Стройкомплекса России.

Портал создан при поддержке Правительства РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ и Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Сайт https://stroi.gov.ru содержит несколько разделов важной информации о развитии отрасли и ее влиянии на жизнь людей.

"До сих пор доступ к сайту имели только профильные специалисты, федеральные и региональные чиновники. Но мы считаем, что для развития отрасли, а также для полноценного информирования граждан о работе нашего комплекса и популяризации строительных профессий необходимо было создать единое и открытое информационное пространство", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Во вкладке портала "Инфраструктурное меню" размещены данные о решениях по выдаче регионам льготного финансирования, включая инфраструктурные бюджетные кредиты.

Во вкладке "Сокращение инвестиционно-строительного цикла" представлена информация об этапах реализации проектов капитального строительства.

На площадке также можно найти статистические данные по вводу жилья по всем регионам России. Например, с начала года в Свердловской области ввели 851 тысячу квадратных метров жилья. В стадии строительства находится 3,5 миллиона квадратных метров квартир. А разрешения выданы на строительство почти 5 миллионов квадратных метров жилья. Это четвертый результат среди других регионов страны, не считая Москвы и Санкт- Петербурга.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет большое внимание развитию стройкомплекса региона, он добился федеральной поддержки целого ряда инфраструктурных проектов. Благодаря этому Средний Урал по итогам 2021 года показал рекордный объем ввода жилья – 2,9 миллиона квадратных метров.