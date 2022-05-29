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Экономика
29 мая 2022, 16:48

Ростуризму поручили проработать обнуление НДС для туроператоров

  Юлия Пастух
Девушка с бумажным самолетиком

По словам представителей правительства, НДС является налогом, который показывает здоровье отрасли. Поэтому необходимо принимать взвешенное решение. Фото: Галина Соловьева

Правительство поручило Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами. 

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сами представители индустрии высказывали такие предложения.

"В настоящий момент были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо [действовать] очень аккуратно", — цитирует представителя правительства ТАСС.

Зампред правительства также указал на необходимость проработать прежде всего экономическую модель, оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что НДС является налогом, который показывает здоровье отрасли. Поэтому необходимо принимать взвешенное решение.

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Областная газета Свердловской области

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