Туроператорам компенсируют расходы по организации вывозных рейсов

На возмещение затрат выделено 6 млрд рублей. Фото: Полина Зиновьева

Правительство возместит туроператорам затраты по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Федеральная поддержка покроет расходы по оплате чартерных рейсов, повторного приобретения билетов на регулярные рейсы и организации проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса.

На возмещение затрат выделено 6 млрд рублей.

В правительстве отмечают, с конца февраля туроператоры организовали вывоз около 50 тысяч человек.

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