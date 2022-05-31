Туроператорам компенсируют расходы по организации вывозных рейсов

Правительство возместит туроператорам затраты по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Федеральная поддержка покроет расходы по оплате чартерных рейсов, повторного приобретения билетов на регулярные рейсы и организации проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса.
На возмещение затрат выделено 6 млрд рублей.
В правительстве отмечают, с конца февраля туроператоры организовали вывоз около 50 тысяч человек.
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