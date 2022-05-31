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Экономика
31 мая 2022, 13:09

Туроператорам компенсируют расходы по организации вывозных рейсов

  Юлия Пастух
Пассажиры

На возмещение затрат выделено 6 млрд рублей. Фото: Полина Зиновьева

Правительство возместит туроператорам затраты по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Федеральная поддержка покроет расходы по оплате чартерных рейсов, повторного приобретения билетов на регулярные рейсы и организации проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса.

На возмещение затрат выделено 6 млрд рублей. 

В правительстве отмечают, с конца февраля туроператоры организовали вывоз около 50 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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