Нешведский стол

Свердловские мебельщики оперативно реагируют на уход крупных компаний с рынка. Фото: Павел Ворожцов

Один из крупнейших зарубежных производителей мебели – IKEA – сделал еще один шаг к уходу из России. Компания, занимавшая четверть отечественного рынка, ранее остановила продажи, а теперь сообщила о сокращении времени работы отделов возврата и обмена товаров в магазинах. У отечественных производителей, включая уральцев, появилась возможность занять освобождающуюся нишу.

«Эконом» не заметил потери

Об изменении графика работы отделов по обмену и возврату товаров IKEA сообщила на этой неделе. С семидневного режима они переведены на пятидневку. Продажи по-прежнему приостановлены на неопределенный срок. Аналитики считают, что это может указывать на нежелание IKEA возвращаться на рынок, пишет «Коммерсантъ». До этого компания занимала почти четверть российского рынка мебели.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, сегодня на Среднем Урале работают более 500 предприятий мебельной промышленности. Они выпускают разные виды продукции: мягкую мебель, мебель для школ, дошкольных учреждений и офисов, корпусную, кухонную мебель, столы и стулья, матрасы, мебель из массива.

Одной из первых в Свердловской области на приостановку работы шведского мебельного гиганта отреагировала екатеринбургская фабрика «Альтерна». Компания специализируется на производстве мебели для школ, детских садов и гостиниц, а недавно выпустила еще и новую линейку бытовой мебели – аналогичную той, которую продавала IKEA.

– На разработку кухонь и систем хранения – шкафов, комодов, тумб, гардеробов, выполненных в скандинавском стиле, у нас ушло около месяца. Пока линейка небольшая, будем расширять ассортимент, – рассказала «ОГ» руководитель отдела продаж «Альтерны» Ольга Копылова.

По ее словам, почти все материалы и фурнитура, из которых сделаны новинки, – российские, так что санкции не сказались на производителе. Да и ценовой сегмент примерно такой же, как у икеевской мебели, которую российские потребители чаще всего выбирали как раз из-за ее доступности.

– Сейчас мы отмечаем повышенный спрос на мебель, увеличение объемов продаж, особенно это было видно в марте-начале апреля. Продукция российских производителей эконом-класса кое-где даже дешевле, чем у IKEA. Так что можно сказать, что ее уход не оказал негативного влияния на эконом-сегмент, – отмечает президент некоммерческого партнерства «Мебельщики Урала» (объединяет малые и микропредприятия по производству мебели), член Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Семён Новомейский.

Как сообщает Свердловскстат, в январе-апреле 2022 года объемы производства мебели в регионе выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Премиум» идет на восток

В премиум-сегменте ситуация складывается иначе. Там спрос в последние месяцы существенно снизился, но это связывают с инфляцией. Если в эконом-сегменте после введения санкций продукция подорожала в среднем на 10%, то рост стоимости мебели более высокого класса составил 30–40%.

Таким компаниям приходится искать варианты снижения цен на продукцию. С этим, в частности, столкнулся уральский производитель мебели для дома в итальянском стиле «Миассмебель». Фирменные салоны под брендом MIASSMOBILI работают в крупных городах России, в том числе и в Екатеринбурге.

– Спрос упал, потому что у людей стало меньше денег: цены выросли – покупательская способность снизилась. Мы вынуждены принимать различные шаги, чтобы удовлетворять потребности наших клиентов. Прежде всего, речь идет о подборе новых материалов и фурнитуры. Если раньше у нас были кухни из европейских комплектующих, то сейчас они недоступны для заказа. Приходится менять фурнитуру на азиатскую. Китайцы на месте не стоят: они давно производят фурнитуру не хуже, чем в Европе. Какие-то изделия, безусловно, станут чуть проще, но обычный потребитель этого не заметит. Новые модели станут дешевле, доступнее. К тому же мы расширяем нашу линейку и выпускаем не только кухни: добавляем шкафы-купе, гостиные, постирочные, кладовые, прихожие, – говорит руководитель департамента продаж компании «Миассмебель» Андрей Выховский.

Новые логистические цепочки решают одни проблемы, но создают другие. У некоторых уральских мебельщиков после перехода на сотрудничество с Китаем почти втрое увеличились сроки поставок комплектующих.

– Если раньше поставки шли из европейской части около месяца, то из Китая везти контейнеры выходит 2–3 месяца. Это дополнительно увеличивает стоимость продукции, – рассказывает руководитель розничной сети ООО «Конкорд интернешнл» – екатеринбургского производителя кроватей и матрасов – Александр Черлонящий.

Как отмечает заведующий кафедрой механической обработки древесины и производственной безопасности Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) Максим Газеев, с необходимостью менять немецкую, австрийскую и итальянскую фурнитуру на китайскую сейчас сталкиваются, в основном, производители мебели премиального класса, а остальные и раньше работали с китайскими комплектующими. Впрочем, считает эксперт, переход на Китай не скажется на качестве изделий.

– Качество китайской фурнитуры не всегда хуже, чем европейской. Мы сравнивали в испытательной лаборатории УГЛТУ четырёхшарнирные петли для открывания мебельных дверей. И китайская система показала результат ничем не хуже, чем европейские аналоги. И тут надо понимать, что качество мебели ведь зависит не только от фурнитуры. Многое зависит от наших производителей: как они контролируют сырье на входе, производственные операции, какие у них сборщики мебели, – говорит эксперт.