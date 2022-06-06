Михаил Мишустин поручил проработать запуск промышленной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. В частности, он поручил до 9 июня проработать вопрос с запуском промышленной ипотеки.
Об этом говорится на сайте правительства.
"Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера", — заявил председатель кабмина.
Работать над реализацией поручения будут Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития при участии губернаторов ряда регионов. Отметим, что о возможности запуска промышленной ипотеки говорил президент России Владимир Путин.
К слову, 1 июня правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов. Ставка по такому кредиту не будет превышать 9% годовых.
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