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Экономика
7 июня 2022, 16:05

Дума Екатеринбурга утвердила скорректированный бюджет города на 2022 год

Администрация Екатеринбурга

Решение о принятии поправок в бюджет было принято единогласно. Фото: Павел Ворожцов

Городская дума Екатеринбурга на заседании 7 июня одобрила корректировку в бюджет на 2022 год. Поправки в документ были внесены в связи с необходимостью обеспечения устойчивого развития экономики, поступления субсидий из федерального и регионального бюджетов.

Решение о принятии поправок в бюджет было принято единогласно.

По прогнозу, доходы города в 2022 году увеличатся на 2 млрд 881 млн рублей и составят почти 59,3 млрд рублей. Расходная часть также вырастет на 4 млрд 166 млн рублей и составит 62,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В частности, согласно поправкам, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства планируют потратить 500 млн рублей, на ремонт школ — 242 млн рублей, на замену лифтов в многоквартирных домах — 232 млн рублей, а на ликвидацию незаконных свалок — 148 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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