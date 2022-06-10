Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 9,5%

Годовая инфляция по итогам 2022 года ожидается в районе 14–17%. Фото: Галина Соловьева

Совет директоров Банка России провел очередное совещание, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки. Она уменьшилась на 150 базисных пунктов, до 9,5%.

Информация появилась на сайте Центробанка.

"Инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле). Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста потребительских цен в мае и начале июня", — сообщает регулятор.

Годовая инфляция по итогам 2022 года ожидается в районе 14–17%. В 2023 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7%, а в 2024 году вернется к уровню 4%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, где будет приниматься решение по ключевой ставке, пройдет 22 июля 2022 года.

Заведующий кафедрой экономической теории Уральского института управления — филиала РАНХиГС Даниил Вышегородский считает, что ключевая ставка была снижена с целью повышения доступности кредитов для предприятий, которым нужны источники финансирования своей деятельности в изменившихся экономических условиях.

"В настоящее время правительство и российские фирмы разрабатывают планы дальнейшего развития, импортозамещения, обеспечения занятости, повышения доходов населения, для реализации которых необходимы финансовые ресурсы, чью стоимость регулирует Банк России. Поскольку инфляция за май практически не изменилась, то Центральный банк посчитал, что ситуация с ценами стабилизировалась и смягчил свою денежно-кредитную политику", — сказал Даниил Вышегородский.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена. 8 апреля на внеочередном заседании ключевую ставку понизили до 17%, 29 апреля — до 14%, а 26 мая — до 11%.