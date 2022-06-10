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Экономика
10 июня 2022, 16:09

Доходы бюджета Свердловской области за первый квартал 2022 года составили 86,7 млрд рублей

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Бюджет региона остается социально ориентированным. Фото: Галина Соловьева

Правительство Свердловской области приняло документ об исполнении регионального бюджета за первый квартал 2022 года. Областные доходы за этот срок составили 86,7 млрд рублей, из которых 73,1 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы, а остальные 13,6 млрд рублей — безвозмездные поступления.

Бюджет региона остается социально ориентированным: почти 74% расходов, а это 56,8 млрд рублей, направлены на финансирование социальной сферы.

"Ответственная, сбалансированная бюджетная политика Свердловской области в 2021 году позволила нам не только выполнить все обязательства перед жителями региона, но и сохранить бюджетную устойчивость в условиях текущей неопределенности", — рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

За квартал на финансирование соцсферы было потрачено более 26% от запланированных расходов на год, на образовательную сферу — 21,3%, на здравоохранение — чуть больше 26% и примерно по 20% на спорт, развитие кинематографии и культуру.

В период с января по март в муниципальные бюджеты было перечислено 27,2 млрд рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ранее на этой неделе гордума Екатеринбурга утвердила скорректированный бюджет города на 2022 год.

Областная газета Свердловской области

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Доходы бюджета Свердловской области за первый квартал 2022 года составили 86,7 млрд рублей