На повышение уровня благосостояния свердловчан выделено еще 2,5 млрд рублей

Речь в том числе идет и о программе "Снижение уровня бедности в Свердловской области на период до 2030 года". Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил дополнительно выделить 2,5 млрд рублей для повышения уровня благосостояния жителей региона в 2022 году. Речь в том числе идет и о программе "Снижение уровня бедности в Свердловской области на период до 2030 года".

В 2021 году число получателей социальной помощи на основе соцконтракта выросло в два раза, превысив отметку в 5 тысяч человек. В текущем году было заключено уже 2 647 контрактов между жителем региона и управлением социальной политики. Суть соглашения состоит не в том, чтобы человек получил помощь "здесь и сейчас", а в его стимулировании для преодоления трудных жизненных ситуаций.

"Стратегия борьбы с бедностью многогранная и включает в себя несколько направлений работы. Это и социальные выплаты малообеспеченным, семьям с детьми, стимулирование предпринимательства, снижение уровня безработицы и обеспечение льготами свердловчан", — заявил региональный министр соцполитики Андрей Злоказов.

В прошлом году на Среднем Урале выплаты были предоставлены 132,7 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет, в этом году такую матпомощь уже получили родители 87 тыс. детей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Сумма финансирования социальных программ 2030 года, направленных на повышение уровня благосостояния жителей Свердловской области, составляет почти 372 миллиарда рублей. Из них 34% — это федеральные средства.

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