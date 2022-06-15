В Свердловской области отменили более 4 тысяч проверок бизнеса

В связи с отменой проверок в регионе зафиксировали рост числа предпринимателей. Фото: Галина Соловьева

Благодаря мораторию, введенному по решению Владимира Путина, с марта 2022 года в Свердловской области для малого, среднего и крупного бизнеса отменили 3 тысячи 927 проверок федеральных органов и 397 региональных.

По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, в связи с отменой проверок в регионе зафиксировали рост числа предпринимателей.

Мораторий коснулся как плановых, так и внеплановых ревизий. Последние, согласно документу, допускаются только при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера. При этом такие визиты должны быть согласованы с органами прокуратуры.

В целом по России количество проверок сократилось в шесть раз. Контролеров при этом переориентировали на профилактику правонарушений в сфере бизнеса.

"Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на нее отвлекается минимум три человека. Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчете на год", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

В случае нарушения моратория предприниматели могут сообщить об этом на электронную почту Минэкономразвития proverki.net@economy.gov.ru, а также подать жалобу через систему досудебного обжалования, если они не согласны с решением органа контроля.

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