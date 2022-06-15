Глава свердловского МинАПК заявил, что стоимость "борщевого набора" останется на уровне 2021 года

Торговые предприятия оптимизируют ассортимент, так как ушедшие зарубежные товары заменяются новыми. Фото: Алексей Кунилов

В правительстве Свердловской области прошло заседание оперштаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона. Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Артем Бахтерев заявил, что стоимость "борщевого набора" в 2022 году останется на уровне прошлого года, а возможно, будет даже ниже.

Глава Среднего Урала поручил восстановить объемы производства картофеля и овощей. При этом он отметил, что ситуация на потребительском рынке остается стабильной. Торговые предприятия оптимизируют ассортимент, так как ушедшие зарубежные товары заменяются новыми. Это позволяет избежать ажиотажного спроса и дефицита необходимых товаров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По словам Артема Бахтерева, посевная кампания 2022 года завершится уже 17 июня: план сева яровых зерновых культур выполнен более чем на 99%, овощей открытого грунта — на 91,6%, картофеля — более чем на 95%.

"Мы принимаем все меры, чтобы восстановить потери прошлых двух лет, неблагоприятных по погодным условиям для производства сельскохозяйственных культур. Посевная кампания практически завершена, в настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители приступили к проведению кормозаготовительной кампании 2022 года", — отметил министр.

Также глава МинАПК заявил о стабильности ситуации в животноводстве. Производство мяса скота и птицы осталось на уровне предыдущего года, а производство яиц удалось увеличить на 5,1%.