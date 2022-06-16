Эльвира Набиуллина заявила, что доллар и евро не будут запрещены в России

Эльвира Набиуллина указала на необходимость быстро адаптироваться под новые условия на мировом рынке, особенно в условиях специальной военной операции на Украине. Фото: Владимир Мартьянов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пообещала, что оборот долларов и евро не будет запрещен в РФ, а вклады в этих валютах никто конфисковать не будет. Также она сказала, что внешнеэкономические условия для России изменились навсегда.

Вопрос о вероятности запрета в России евро и долларов задал депутат Госдумы Андрей Макаров. Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что в РФ не будет запрещена ни одна из мировых валют. Глава Центробанка подтвердила, что РФ в последние годы проводит политику дедолларизации, однако полностью отказываться от долларов и евро страна не будет.

Также Эльвира Набиуллина указала на необходимость быстро адаптироваться под новые условия на мировом рынке, особенно в условиях специальной военной операции на Украине.

"Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились", — резюмировала председатель Банка России.

Также она считает, что винить прогнозистов в часто меняющихся экономических прогнозах неправильно.

"В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная, и здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость", — передает слова главы Центробанка ТАСС.

Как ранее писала "Областная газета", право на продажу валюты Центробанк ограничил в начале марта на фоне нестабильности курса рубля. Позднее, 8 апреля, регулятор заявил о смягчении временного порядка — с 11 апреля россиянам разрешили получить с открытых до 9 марта вкладов наличными не только доллары, но и евро.

Действие общего лимита снятия денег — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохранили до 9 сентября.