Евгений Куйвашев на ПМЭФ анонсировал строительство большого туркластера на Чусовой

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал на проходящем сегодня Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первое соглашение о сотрудничестве при развитии перспективных туристических территорий Свердловской области с гендиректором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым.

Документ подписан в присутствии заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

"У нас есть поручение президента России, чтобы мы ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением поручения президента. Это очень сложная, ответственная работа. Но при этом мы понимаем, что гражданам очень нужно, чтобы у нас были прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Потому что природные условия — вне конкуренции. Наша страна самая большая и самая красивая", — заявил на форуме зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В рамках соглашения в ближайшее время инфраструктурой обеспечат, в первую очередь, главные туристические проекты региона: "Гору Белую", "Большую Сысерть" и "Реку Чусовую", что привлечет дополнительные инвестиции в развитие региона и позволит создать новые рабочие места.

"Я сам люблю отдыхать на Чусовой. Но если я могу пойти в поход дикарем, то многие семьи, особенно с детьми, страдают из-за отсутствия на реке нормальной инфраструктуры. Поэтому обещаю — на Чусовой мы построим большой кластер с причалами, стоянками и всем необходимым для туристов. Так что скоро на берегу реки можно будет комфортно отдохнуть и переночевать, возможно, даже помыться. А когда мы все построим, объявлю конкурс на лучшее фото, сделанное во время сплава", — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Стоит отметить, Чусовая — уникальная река, протекающая сразу по двум частям света — Азии и Европе, по самым живописным местам Среднего Урала.