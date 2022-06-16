Уральский бизнес нашел новых партнеров в Индии и Пакистане

Индия и Пакистан начнут поставлять на Средний Урал высокотехнологичное медоборудование, которое перестали экспортировать западные страны. Фото: Павел Ворожцов

После введения санкций 90 процентов западного импорта может заместить большая азиатская тройка: Индия, Пакистан и Китай. Новые возможности для экономического сотрудничества представители первых двух стран и Свердловской области обсудили вчера в Екатеринбурге.

По данным Уральского таможенного управления, в прошлом году товарооборот между Индией и Свердловской областью составил 684 миллиона долларов, а с Пакистаном – 4,2 миллиона долларов. Но, уверены специалисты, потенциал сотрудничества с исламской республикой огромен – Средний Урал может поставлять туда продукцию металлургии, машиностроения, химической промышленности и сельского хозяйства. Пакистан же способен увеличить в регион экспорт товаров. В Уральскую торгово-промышленную палату уже обратились 114 уральских компаний, готовых к работе с новыми партнерами.

– Если мы решим логистические проблемы, то сможем взаимодействовать с Пакистаном в нескольких областях. Во-первых, это товары повседневного спроса – бытовая химия, косметика, детские игрушки, текстиль, вещи из хлопка, шелка и кожи. Во-вторых, это высокотехнологичные изделия, например, оптика – от простых линз до промышленной фототехники, полимерные волокна и пластмассы, препараты для стоматологии. Вся пакистанская продукция конкурентноспособна по цене и качеству, – рассказал президент УТТП Андрей Беседин.

По словам регионального представителя компании «Хербион Интернейшнл Инк» в УрФО Бабара Малика, к этому можно добавить лекарства и продукцию фармацевтики, медицинское и спортивное оборудование, фрукты и гималайскую соль. Проблемы с логистикой Пакистан уже решает: если раньше экспорт товаров в Россию из этой страны в основном шел через Литву, то теперь их поставляют через Афганистан и государства Средней Азии.

– В день, когда началась спецоперация на Украине, 24 февраля, премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился в Москве с Президентом России Владимиром Путиным. Этим мы показали, насколько серьезно настроены наладить хорошие отношения с вашей страной. Россияне, в отличие от европейцев, очень хорошо понимают менталитет Востока и наш подход к бизнесу, где многое завязано на доверии, – добавил Бабар Малик.

В свою очередь, Индия заинтересована в поставках на Средний Урал запчастей к промышленному оборудованию, которые раньше шли из Италии, Испании, США и Германии. Генеральный директор компании «Индо-урал» Мани Каушик заявил, что индийский бизнес планирует увеличить экспорт в Россию лабораторных химикатов, медикаментов, гигиенических изделий и продуктов питания – сахара, чая и кофе. Новые пути логистики уже разработаны – товары в наш регион будут поступать через Иран.