Свердловские перевозчики в 2022 году смогут оформить кредитные каникулы

Предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой по уплате кредита до 6 месяцев или уменьшить размер платежей. Фото: Галина Соловьева

Предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере пассажирских перевозок, смогут в 2022 году воспользоваться кредитными каникулами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Воспользоваться отсрочкой по уплате кредита до 6 месяцев или уменьшить размер платежей теперь смогут предприятия, осуществляющие: городские, пригородные и междугородние автотранспортные перевозки, пригородные железнодорожные перевозки.

На кредитные каникулы могут претендовать заемщики, которые взяли кредит до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением услуги можно до 30 сентября.

В документе также отмечается, что ранее в перечень отраслей, представителям которых правительство предоставило кредитные каникулы, вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг. Также российские власти поддержали обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий.

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