Губернатор Евгений Куйвашев подписал на ПМЭФ соглашение с Ростуризмом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на площадке Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с главой Ростуризма Зариной Догузовой и главами регионов Большого Урала о совместном развитии внутреннего и въездного туризма.
Подписи под документом поставили также главы Республики Башкортостан, Челябинской области, Пермского края и Тюменской области.
Отметим, проект "Большой Урал" направлен на расширение возможности по созданию межрегиональных маршрутов. Кроме того, он послужит развитию туристской инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль.
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