Губернатор Евгений Куйвашев подписал на ПМЭФ соглашение с Ростуризмом

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на площадке Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с главой Ростуризма Зариной Догузовой и главами регионов Большого Урала о совместном развитии внутреннего и въездного туризма.

Подписи под документом поставили также главы Республики Башкортостан, Челябинской области, Пермского края и Тюменской области.

Отметим, проект "Большой Урал" направлен на расширение возможности по созданию межрегиональных маршрутов. Кроме того, он послужит развитию туристской инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль.

Читайте также:

Губернатор Евгений Куйвашев на ПМЭФ анонсировал строительство большого туркластера на Чусовой.