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17 июня 2022, 16:08

Губернатор Евгений Куйвашев подписал на ПМЭФ соглашение с Ростуризмом

  Юлия Пастух
ПМЭФ. Соглашение с Ростуризмом

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  на площадке Петербургского международного экономического форума подписал соглашение с главой Ростуризма Зариной Догузовой и главами регионов Большого Урала о совместном развитии внутреннего и въездного туризма.

Подписи под документом поставили также главы Республики Башкортостан, Челябинской области, Пермского края и Тюменской области.

Отметим, проект "Большой Урал" направлен на расширение возможности по созданию межрегиональных маршрутов. Кроме того, он послужит развитию туристской инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль. 

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Областная газета Свердловской области

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