Владимир Путин предлагает снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Также Владимир Путин сказал, что России удалось подавить всплеск инфляции, которая сейчас продолжает идти на снижение. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. При этом программа будет действовать до конца 2022 года.

"Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%", — заявил глава государства.

Он отметил, что россияне, желающие воспользоваться условиями программы льготной ипотеки, могут сделать это до конца текущего года. При этом максимальные суммы кредитов будут сохранены. Напомним, что максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%.

Также Владимир Путин сказал, что России удалось подавить всплеск инфляции, которая сейчас продолжает идти на снижение. На сегодняшний день инфляция находится на уровне 16,7%. По словам президента, экономическая динамика в РФ стабилизировалась, а государственные финансы сегодня устойчивы.

Российский лидер назвал санкции "обоюдоострым инструментом", от которого сильнее пострадают США и Европа.

"Только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов", — уточнил Владимир Путин.

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