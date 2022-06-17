Президент РФ поручил навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса

Об этом глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: скриншот трансляции выступления президента

Президент России Владимир Путин считает, что государство должно навсегда отменить большинство проверок в отношении предпринимателей. Он поручил правительству проработать конкретные параметры этой реформы.

Об этом глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

В частности, глава государства поручил не "подводить под статью" представителей бизнеса, которые продолжают работать после отзыва лицензий западными компаниями. По мнению Владимира Путина, в этом виноваты не предприниматели, а недобросовестные иностранные партнеры.

При этом президент подчеркнул, что порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других платежей может быть повышен.

Напомним, что Владимир Путин еще 25 апреля призвал организовать комфортную и четкую работу бизнеса, которая позволит оградить отечественные и оставшиеся иностранные компании от излишних проверок.