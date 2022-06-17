Точки свердловского роста

Главы регионов Большого Урала, среди которых был и Евгений Куйвашев, подписали соглашение с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой о совместном развитии внутреннего и въездного туризма. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, обозначил основные направления развития Свердловской области.

Про агломерации и транспорт

Одна из ключевых тем, обсуждавшихся вчера на ПМЭФ-2022 – возможность создания в России новых мегаагломераций. Положительный эффект от функционирования таких объединений очевиден: Петербургская и Московская агломерации в совокупности дают больше 30% ВВП России. По словам председателя Cчетной палаты РФ Алексея Кудрина, как минимум, четыре крупных объединения могут появиться в самое ближайшее время на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири и в Южном федеральном округе.

Евгений Куйвашев в своем выступлении обозначил в числе ключевых условий для создания агломераций – развитие транспортных и инженерных коммуникаций. В Свердловской области этот процесс в активной фазе. В качестве примера глава региона привел активизацию связей между территориями Среднего Урала благодаря запуску скоростных пассажирских электропоездов, связавших с Екатеринбургом крупные города Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Первоуральск. На очереди – развитие межрегиональных транспортных коммуникаций. Осенью этого года новый скоростной электропоезд начнет перевозить пассажиров по маршруту Екатеринбург-Челябинск.

«Мы, конечно, конкурируем между собой за трудовые ресурсы и, тем не менее, мы, как магниты, друг к другу притягиваемся. Только вместе мы можем создать качественный высокотехнологичный продукт», – подчеркнул глава региона, добавив, что создание таких крупных агломераций, как Екатеринбург и Челябинск, невозможно без РЖД.

«Конечно, мы прорабатываем с соседями возможность использования бюджетных инвестиционных кредитов из фонда национального благосостояния, оцениваем эти риски, но это недешевый проект. Если наши естественные монополии смогут оказать нам поддержку, безусловно, мы будем этому рады», – заявил Евгений Куйвашев. Участвующий в обсуждении министр экономического развития Максим Решетников пообещал, что без помощи Урал не останется, отметив, что у федерального центра есть соответствующие программы поддержки стратегических регионов

«Система сложилась, и она работает, но главное – это активность и эффективность местных команд! Все в руках регионов, и ресурсы у них есть, но это, конечно, не значит, что федеральное правительство отходит от этого вопроса. Мы также будем взаимодействовать с регионами и тем, у кого по каким-либо причинам не получается, будем помогать», – пообещал Максим Решетников.

Про туристический кластер

Получит Свердловская область поддержку на федеральном уровне и в процессе создания на Среднем Урале крупного туристического кластера. На полях ПМЭФ-2022 Евгений Куйвашев в присутствии заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко подписал с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановымсоглашение о сотрудничестве при развитии перспективных туристических территорий Среднего Урала. Регион получит средства на создание и развитие инфраструктуры главных туристических проектов региона: «Горы Белой», «Большой Сысерти» и «Реки Чусовой», что также будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Еще одно соглашение, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма, глава Среднего Урала подписал с главой Ростуризма Зариной Догузовой и руководителями регионов Большого Урала – Башкортостаном, Челябинской и Тюменской областями и Пермским краем. Проект «Большой Урал» призван расширить возможности по созданию межрегиональных маршрутов. Он также послужит развитию туристской инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль.

Про Универсиаду

Еще одна обсуждавшаяся на ПМЭФ-2022 тема, напрямую связанная со Средним Уралом, – отмена или перенос международных спортивных мероприятий, которые должны были пройти на территории России. Свердловская область должна была принять у себя в 2023 году Универсиаду, но это право у региона забрали, на какой срок – пока неизвестно. Было предложено рассмотреть другие форматы проведения международных соревнований с участием спортсменов стран ШОС, БРИКС, СНГ, которые готовы к сотрудничеству с Россией. Принимавший участие в дискуссии Евгений Куйвашевотметил, что Свердловская область закончит в срок все работы по строительству спортивных объектов для Универсиады. Они будут готовы принять другие крупные спортивные мероприятия.

– В частности, предлагаю проводить в нашем регионе спортивные матчевые встречи «Россия-Китай» по летним и зимним видам спорта. Также совместно с Российским студенческим спортивным союзом, Минспорта России, исполнительной дирекцией «Универсиада-2023» мы разработали концепцию проведения, – сказал Евгений Куйвашев.

Планируется, что Игры станут заменой Универсиаде и пройдут в те же сроки, с 19 по 31 августа 2023 года, когда Екатеринбург будет праздновать свое трехсотлетие. На них будут приглашены сборные команды вузов России и зарубежных стран, состоящие из спортсменов в возрасте от 17 до 26 лет – всего около пяти тысяч человек. Соревнования предлагается провести по 18 видам спорта, популярным у студенческой молодежи.

В условиях санкций замещать придется не только спортивные соревнования, но и спортинвентарь. Участники сессии отметили, что на данный момент многие виды спорта зависимы от иностранного оборудования, и эту ситуацию необходимо исправлять. Для этих целей была создана специальная рабочая группа по импортозамещению в российском спорте, которую возглавил Евгений Куйвашев.

– Задачи, которые стоят перед рабочей группой, — отказ от импортозависимости в спорте: переход на отечественный спортинвентарь, оборудование и экипировку. Первое заседание запланировано на 28 июня, – отметил губернатор.

Важно Владимир Путин: «Многие европейские партнеры вернутся на российский рынок» Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что многие европейские компании вернутся на российский рынок. Глава государства заверил, что власти страны не будут этому мешать, пишет ТАСС. «Я не сомневаюсь: пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать», – заявил глава государства в пятницу, отвечая на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Флагманы нацпроекта

На заседании комиссии Госсовета РФ по строительству и ЖКХ, состоявшемся на площадке ПМЭФ, Евгений Куйвашев презентовал потенциал строительной индустрии Свердловской области. По словам главы региона, развитию строительной отрасли, повышению ее инвестиционной привлекательности, снижению административных барьеров уделяется серьезное внимание. Как результат – показатели, установленные национальным проектом «Жилье и городская среда», перевыполнены на полмиллиона квадратных метров. Важнейшее направление работы сегодня – преодоление зависимости от импорта в стройиндустрии. Речь идет не только о стройматериалах, но о производственной базе – строительной технике, станках, машинах.

«Восстановление и развитие отечественного машиностроения – ключевая задача по обеспечению автономности в отрасли промышленности строительных материалов. Если мы самым серьезным образом не посмотрим на решение этой проблемы, нам действительно через некоторое время нечем и не из чего будет строить. Вопрос не праздный. Не только Свердловская область, но и другие регионы обладают компетенциями в этой сфере», – сказал Евгений Куйвашев.

Уральские предприятия стройиндустрии не только в значительной степени обеспечивают потребности Свердловской области, но и поставляют свою продукцию в другие регионы. В том числе цемент, керамическую плитку, теплоизоляционные материалы, нерудные строительные материалы и листы асбоцемента. Среди примеров – компания «Бергауф», «Твинблок», лидер строительного рынка региона – «Атомстройкомплекс», организовавший собственное производство материалов.