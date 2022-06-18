Правительство Свердловской области планирует увеличить расходы на соцподдержку

По итогу года, доходы составят 368,9 млрд рублей, а расходы — 380,1 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Минфин Свердловской области разработал законопроект о внесении изменений в региональный бюджет на 2022 год. По итогу года, доходы составят 368,9 млрд рублей, а расходы — 380,1 млрд рублей.

По словам главы регионального Минфина Александра Старкова, расходная часть увеличится на 22,5 млрд рублей, среди которых 3,9 млрд рублей — это безвозмездные поступления из федерального бюджета. Основную часть расходов составит реализация поручений президента РФ.

"По итогам 1 квартала 2022 года бюджет региона показал позитивную динамику по налоговым и неналоговым доходам. Изменения обусловлены, в основном, увеличением налога на прибыль организаций. Безвозмездные поступления увеличились на 4,5 миллиарда рублей", — отметил министр.

На ежемесячные пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет будет направлено 4 млрд рублей, на выплаты бюджетникам — 3,7 млрд рублей, а на предоставление соцподдержки, исходя из нового МРОТ — 756 млн рублей. Кроме того, 630,6 млн рублей будет выделено муниципалитетам на расходы для обеспечения индексации зарплаты с 1 июля, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Документ с поправками был одобрен региональным кабмином и отправлен на рассмотрение в Заксобрание.

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