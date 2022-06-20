Губернатор Евгений Куйвашев рассказал об изменениях в экономике Среднего Урала в условиях санкций

Глава Свердловской области подчеркнул, что сейчас перед регионом стоит задача сделать местные предприятия независимыми от импорта. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области рассказал в интервью "Российской газете" о том, какие изменения произошли в экономике региона после 24 февраля. По его словам, несмотря на снижение товарооборота, показатели остаются на высоком уровне.

Губернатор подчеркнул, что то, насколько чувствительными окажутся экономические санкции для Среднего Урала, зависит от самого региона. К тому же, у Свердловской области имеется успешный опыт перестройки экономических процессов в период пандемии коронавируса.

"Первый квартал 2022 года регион прошел хорошо: объем промышленного производства прирос на 1,3 процента к уровню января — марта прошлого года, отгрузка увеличилась почти на треть. Оборот розничной торговли увеличился почти на 3,5 процента — до 316 миллиардов рублей. Вакансий у нас по-прежнему вдвое больше, чем людей, ищущих работу", — сказал губернатор, отметив, что первый квартал текущего года не является показательным.

Средний Урал прогнозирует снижение товарооборота, но без драматического падения, так как региональная продукция все еще очень востребована в страх СНГ, Африки и Юго-Восточной Азии. Также глава Свердловской области подчеркнул, что сейчас перед регионом стоит задача сделать местные предприятия независимыми от импорта.

"Сам термин "импортонезависимость" очень точно передает суть тех задач, над решением которых мы работаем. Цель — не сиюминутно заместить ушедший товар. А сделать так, чтобы и регион, и, возможно, вся страна стали по каким-то позициям совершенно неуязвимыми", — добавил губернатор.